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Следы кокаина нашли после вечеринок Трасс в особняке британского МИДа

The Guardian: остатки кокаина нашли после вечеринок Трасс в особняке МИД Великобритании
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Фото: TASS/EPA/TOLGA AKMEN
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Минувшим летом после двух вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс нашли остатки кокаина. Об этом сообщила 16 декабря газета The Guardian со ссылкой на источники.

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По данным издания, Трасс организовывала вечеринки для своих политических союзников в особняке на Чевенинг-стрит. Пользование этим домом традиционно в Соединенном Королевстве предоставляется министру иностранных дел страны.

«Белый порошок был обнаружен в поместье прошлым летом за несколько дней до того, как Трасс стала премьер-министром. <...> Персонал, работающий на Чевенинг-стрит, утверждает, что дважды находил следы белого порошка на боковом столике в игровой комнате со столом для бильярда после ночей, когда Трасс, как известно, развлекала гостей в убежище для министров иностранных дел», — сообщила газета.

Отмечается, что специалистами было установлено, что белый порошок действительно является наркотическим веществом. Его проверили с помощью специального тампона, который дает химическую реакцию при контакте с наркотиком.

Также источники издания утверждают, что кокаин был обнаружен и после вечеринок предшественника Трасс Бориса Джонсона.

«Отдельные источники сообщают, что подобные депозиты были обнаружены в офисах на Даунинг-стрит после двух вечеринок, проведенных в период карантина, когда Борис Джонсон был премьер-министром», — пишет газета.

Также отмечается, что доказательств относительно того, что Трасс и Джонсон могли сами употреблять наркотики или знали об их наличии на вечеринках, нет.

Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. На ее место 24 октября был назначен экс-глава минфина Риши Сунак.

Следы кокаина в британском парламенте находили и в июне 2019 года. Их обнаружили в ходе тайной проверки в четырех из девяти помещений здания, в том числе в туалетах.

По данным портала Vice, больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.

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