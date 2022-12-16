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В Венгрии выступили за вступление Украины в Евросоюз

Bloomberg: советник премьера Венгрии выступил за скорейшее вступление Украины в ЕС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Philip Reynaers
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Венгрия выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, но терять связи с Россией не собирается. Об этом 16 декабря заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

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«Надеемся (на вступление Украины в Евросоюз — Ред.), как только это станет возможным. И странам-членам [ЕС] следует оказать давление на комиссию, чтобы ускорить этот процесс»,— приводит Bloomberg слова Орбана.

При этом советник указал, что Будапешт не намерен отказываться от отношений с Москвой. Орбан отметил, что позиция Венгрии основана на идее поддержания связей, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей.

Кроме того, в начале декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза в среду выступила против очередного пакета санкций в отношении России.

Также Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €18 млрд, предложенный Еврокомиссией на 2023 год.

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