Семь линий освещения восстановили в Омске в 2022 году

На улицах Омска с начала 2022 года восстановили семь линий наружного освещения. Об этом сообщает городская администрация.

Работы прошли на участках общей протяженностью 12 км. Их выполнила компания АО «Омскэлектро» по заказу управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Всего было установлено 422 фонаря. Так, освещение появилось на Иркутской, в микрорайоне в границах улиц Завертяева – Стороженко, на 15-й Рабочей, Тюленина, Ватутина, Губкина и на улице Вавилова, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кроме того, в текущем году было построено 10 новых линий освещения протяженностью 6,6 км. Фонари установили на 3-й Северной, 20-й Марьяновской, 25-й Рабочей, Харьковской, Лазо, 2-й Кировской, 8-й Восточной, 5-й Комсомольской, у гимназии № 159 и по 5-му Островскому переулку.

Ранее в декабре сообщалось, что до конца 2022 года в Омске установят 152 желтых контейнера для раздельного сбора мусора. На изготовление и поставку контейнеров направили свыше 3,2 млн рублей.