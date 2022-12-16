В Воронеже бывший прокурор получил условный срок за попытку мошенничества

В Воронеже Советский районный суд признал виновным бывшего прокурора Ленинского района Данилу Жидкова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет в пятницу, 16 декабря, ИА «Абирег».

Жидкову назначили три года лишения свободы условно.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии правоохранителей, Жидков пообещал одному из бизнесменов свое покровительство за 20 тыс. рублей в месяц. Сумму предприниматель должен был отдавать в течение 11 месяцев. Жидкова задержали во время второй передачи денег.

Позднее дело было прекращено, Жидкову назначили штраф в размере 150 тыс. рублей. Однако позже зампрокурора Воронежской области Константин Кремнев направил кассационное представление, в котором попросил вернуть дело на новое рассмотрение, которое было удовлетворено.