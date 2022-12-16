Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Орле

Один человек погиб при пожаре в двухкомнатной квартире одного из жилых домов в Орле. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 15 декабря, в 21:55 на улице Костомаровской. В помещении выгорела мебель на площади 2 кв. м. При тушении было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. Также сообщается, что из соседних квартир эвакуировали пять человек

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее, 15 декабря, сообщалось о пожаре в общежитии в центре Тамбова. С третьего по пятый этаж здания отмечалось сильное задымление. Два человека пострадали, десять спасены.