Осенью 2023 года в Брянске отменят троллейбусный маршрут № 12. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU.

«Последние дни троллейбусы с цифрой 12 проработают в сентябре 2023 года», — говорится в сообщении.

Последние дни троллейбусы с цифрой 12 проработают в сентябре 2023 года.

Троллейбусы № 12 ходят от Камвольного до Телецентра. Позднее по этому маршруту планируют пустить автобусы.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что Московская область получит несколько новых автомобилей, в том числе 14 машин скорой помощи и 15 школьных автобусов. Деньги поступят из федерального бюджета.