Один человек погиб при столкновении нескольких грузовиков в Калуге

Один человек погиб в результате столкновения нескольких грузовиков в Думиничском районе Калужской области. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МВД.

Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Scania, двигаясь по трассе М-3 «Украина», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью», после чего врезался в МАЗ, а затем в еще один автомобиль Scania. В общей сложности участниками аварии стали семь автомобилей.

58-летний водитель первого Scania погиб.

Ранее, 14 декабря, в Сахалинской области автобус «ГАЗ», в салоне которого находились 12 пассажиров, занесло на трассе и выбросило на встречку, где он столкнулся с легковой Honda Fit. Пострадали три человека.