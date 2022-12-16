В Сыктывкаре завершают обустройство катков

В столице Республики Коми Сыктывкаре подходит к завершению обустройство ледовых катков. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Всего в Сыктывкаре будет открыто 24 катка.

Уже сейчас местные жители могут посетить 15 катков. Пять из них находятся в микрорайонах и пригородных поселках. Два — в Эжвинском районе.

В настоящий момент к открытию готовят катки в Выльтыдоре, на площади Чепыгина, у школы № 43, в Дырносе, на стадионе «Бумажник» и другие.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Оренбурге приступили к заливке катков во дворах многоэтажных домов. В этом сезоне будут открыты 37 кортов.