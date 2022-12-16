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С 1 января соцвыплаты в Москве проиндексируют на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Социальные выплаты и пенсии в Москве проиндексируют на 10% с 1 января. Об этом 16 декабря сообщили на сайте пресс-службы мэра и правительства столицы.

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Отмечается, что это практически в два раза больше прогнозируемого роста доходов бюджета города. Кроме того, увеличение социальных выплат превысит уровни индексации тарифов в ЖКХ и в общественном транспорте. Уточняется, что все ранее установленные льготы сохраняются в неизменном виде.

С 2023 года минимальный размер пенсии с городской доплатой также вырастет до 23 313 рублей в месяц, а размеры социальных выплат увеличат на 10%:

Помимо этого в 2023 году выплаты приурочат к праздникам и памятным датам — аварии на Чернобыльской АЭС, годовщинам победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и начала контрнаступления советских войск под Москвой. Размер этих выплат будет определен позднее, отмечается в сообщении.

Согласно российской Конституции, обычно пенсии повышают один раз в год, к 1 января. При этом по закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.

Накануне сообщалось, что в текущем году правительство Москвы также направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 30 млрд рублей.

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