Жителям Ульяновской области пообещали снегопад

В субботу, 17 декабря, жителей Ульяновской области ожидает снегопад. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

«Днем местами ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются снегопад, гололедица и местами метель с 9:00 мск 17 декабря до конца суток 18 декабря. Граждан призвали быть осторожными.