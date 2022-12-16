В астраханское село прилетели пеликаны

Жители села Тишково в Астраханской области заметили у местной паромной переправы двух пеликанов. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет издание «Зари Каспия».

Сообщения о пеликанах подтвердил глава сельсовета Александр Анисимов.

По словам жителей села, увидеть таких птиц в этой местности — большая редкость.

«Они с мелководья пришли. Там лед встал, вот они к нам и прилетели», — рассказал один из жителей.

Местные рыбаки считают, что птицы прилетели вслед за косяком рыбы с замерзших раскатов, отмечает «Астрахань-24».

Жителей предупреждают: трогать пеликанов нельзя, за ними можно лишь наблюдать.