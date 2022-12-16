В Самаре началась продажа хвойных деревьев к Новому году

В пятницу, 16 декабря, в Самаре начали работать муниципальные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Об этом пишет НИА «Самара».

Торговые точки оформлены в одном стиле и огорожены, а у всех продавцов есть специальная упаковочная «пушка».

Всего в городе начали работу 152 точки продажи. Они будут открыты до 31 декабря. С 16 по 30 декабря — с 08:00 до 22:00. А 31 декабря — с 08:00 до 12:00.

Как отмечается в материале, у продавцов в таких точках должны быть все необходимые документы — свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение дерева в лесхозе. Чтобы исключить нелегальную торговлю, власти районов города проводят ежедневные рейды.

Ранее в этот день стало известно, где россияне хотели бы встретить Новый год и сколько потратить на праздник мечты. Почти треть опрошенных (31%) рассказали, что хотели бы встретить Новый год в доме или квартире с видом на горы. 27% выбрали квартиру с видом на мегаполис. Еще 13% уверены, что неважно где, важно с кем. Бунгало на берегу моря набрало 11% голосов. Каждый десятый (10%) хотел бы в новогоднюю ночь оказаться в домике в лесу. Кафе или бар, а также улицы города оказались самыми непопулярными вариантами — за них проголосовали 5% и менее.