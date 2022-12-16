Пешеход погиб при наезде сразу двух автомобилей в Оренбуржье
Под Соль-Илецком в Оренбургской области мужчину-пешехода сбили сразу два автомобиля, он погиб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – река Казахстан на подъезде к Соль-Илецку. Сначала на 53-летнего местного жителя наехал неустановленный автомобиль, а затем — «ВАЗ-2106» под управлением 31-летнего автомобилиста, который не заметил лежащее на дороге тело, пишет 56orb.ru.
В результате пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Водитель первого автомобиля скрылся, сейчас ведется его розыск.
Сотрудники полиции просят оказать содействие в розыске темно-синей легковушки с поврежденной правой частью, в том числе правого зеркала заднего вида и переднего бампера, отмечает РИА «Оренбуржье».
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
14 декабря в Казани водитель легковой машины сбил на полной скорости женщину с ребенком и скрылся. Пешеходы в этот момент пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.