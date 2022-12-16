В Русском доме в ЦАР осудили покушение на главу представительства Сытого
Администратор Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Кумботи Кетте Готье осудил в пятницу, 16 декабря, покушение на главу представительства Дмитрия Сытого.
«Мы со всей решимостью осуждаем этот теракт», — сказал он в беседе с RT.
Готье также рассказал, что Сытый работает круглые сутки и известен среди местных жителей.
«Он, правда, трудится во имя мира в ЦАР. И я могу вам сейчас сказать, что мы мыслями и сердцами сейчас с Дмитрием», — подчеркнул он.
Ранее в этот день стало известно, что взрыв посылки при покушении на Сытого произошел в его кабинете на столе. В записке было написано, что угроза исходит к россиянам от «всех французов».
В посольстве РФ в ЦАР заявили, что состояние главы Русского дома продолжает оставаться стабильно тяжелым, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел 16 декабря. Известно, что Сытый получил анонимную посылку, которую вскрыл дома. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. Устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован, сообщает телеканал «Звезда». Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, Сытый получил контузию.
В МИД РФ заявили, что решительно осуждают покушение на главу Русского дома. В ведомстве также назвали это попыткой навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами, сообщается на сайте kp.ru.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал терактом покушение на Сытого.
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов отметил, что Россия не намерена закрывать Русский дом в ЦАР из-за произошедшего и приложит все усилия, чтобы найти организаторов этого теракта, пишет «Москва 24».