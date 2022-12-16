ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Донецк из «Града»

Вооруженные силы Украины в четвертый раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом 16 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

16 декабря военный эксперт Алексей Леонков заявил в разговоре с «Известиями», что линию боевого соприкосновения надо отодвинуть до границ ДНР, а в идеале — километров на 200, чтобы до Донецка ничего не долетало.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 15 декабря заявил, что здание театра оперы и балета, а также более 10 жилых домов повреждены в Донецке из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.

В тот же день Кулемзин сообщил, что Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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