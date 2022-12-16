США продолжат накачивать Киев оружием до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден. Такое мнение 16 декабря высказал обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу.

«Пока Джо Байден находится в Белом доме, американцы будут стойкими защитниками Украины и постоянным источником того, что нужно [президенту Украины] Владимиру Зеленскому», — отметил он.

Обозреватель предупредил, что если конфликт на Украине продолжится, то американским расходам на режим Зеленского «не будет видно конца».

По его мнению, в этой связи республиканцы, получившие большинство мест в палате представителей конгресса США, могут как минимум ослабить финансовую помощь Киеву. Между тем, по словам Атламазоглу, сам Белый дом также не готов к действительно длительному спонсированию Киева.

«У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет. <...> Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать», — заключил обозреватель.

13 декабря телеканал CNN сообщил, что власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Между тем он также подчеркнул, что Америка продолжит помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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