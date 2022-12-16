Пелоси и Шумер призвали Байдена баллотироваться на второй срок

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер во время интервью телеканалу CNN призвали американского президента Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

«Я надеюсь, что он (Байден. — Ред.) действительно стремится к переизбранию. Он человек с большим видением нашей страны. Он занимается этим уже давно, поэтому прекрасно разбирается в проблемах, с которыми мы сталкиваемся», — отметила Пелоси.

Шумер добавил, что Байден проделал отличную работу и он поддержит президента, если тот решит переизбираться.

Вместе с этим Пелоси отказалась комментировать выдвижение экс-президента США Дональда Трампа, который зарегистрировался кандидатом на выборы главы государства.

В ноябре Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. По его словам, он принял такое решение, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной.

В Белом доме же заявили, что Байден, вероятнее всего, примет решение о выдвижении на второй президентский срок в начале 2023 года.

Результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Redfield & Wilton Strategies по инициативе журнала Newsweek и опубликованные 13 декабря, показали, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Согласно опубликованным телеканалом Fox News в середине октября результатам опроса, свыше половины избирателей поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.