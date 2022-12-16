Порядка 100 млн рублей направят на реконструкцию трамвайных путей в Орске

В городе Орске (Оренбургская область) в 2023-м намерены реконструировать трамвайные пути. На реализацию проекта уже заложили 100 млн рублей, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

По его словам, протяженность трамвайных путей составляет свыше 77 км, а износ достигает 95%. Козупица подчеркнул, что трамвай является визитной карточкой города и «как никогда нуждается в обновлении».

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», 100 млн рублей пойдут на обновление путей от проспекта Ленина, 23, до улицы Нефтяников, а также от Комсомольской площади до проспекта Мира, 26/2. В ближайшее время начнется разработка технической документации и подготовка сметы.

Ранее также стало известно, что на работу трамваев и автобусов в I квартале 2023 года из бюджета Орска направят 32 млн рублей. Более 27 млн рублей из них предназначены на трамваи.