Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Об этом 16 декабря говорится в заявлении регулятора.

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне», — объяснили решение в Центробанке.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году с учетом проводимой сейчас денежно-кредитной политики.

Регулятор также оценил годовой темп прироста потребительских цен в 12,0%. По его оценке, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги.

16 декабря старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что в первом полугодии 2023 года снижение ключевой ставки продолжится. По его словам, этого можно ожидать, если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики и конъюнктуры сырьевых рынков.

До этого Банк России также установил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых 28 октября. Регулятор также прогнозировал, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Предыдущее изменение ключевой ставки ЦБ РФ состоялось 16 сентября. Тогда она была понижена с 8,00 до 7,50%.

Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики. Ее изменение влияет на кредитную и экономическую активность и в долгосрочной перспективе позволяет достигать ценовой стабильности.