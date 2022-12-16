«Молдовагаз» погасила долг перед «Газпромом» за поставки в ноябре и декабре

«Молдовагаз» погасила задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Об этом сообщил 16 декабря председатель правления молдавской энергетической компании Вадим Чебан.

«По состоянию на 16 декабря 2022 года «Молдовагаз» рассчиталась за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив «Газпрому» $47,64 млн», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Чебана, это стало возможным в том числе благодаря выплаченной министерством труда и социальной защиты страны сумме компенсаций в размере около $18,6 млн.

Европейский энергокризис существенно увеличил тарифы на газ и электроэнергию в Молдавии. Цены на электроэнергию в республике в текущем году выросли в 3,6 раза. За год тарифы увеличивали пять раз.

Накануне «Известия» узнали, что местным жителям пришлось перейти на дрова и уголь, запасов которых может не хватить до конца отопительного сезона.

21 ноября президент Молдавии Майя Санду предупредила, что в стране ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса. Она тогда указала, что на страну оказывают влияние конфликт на Украине, а также зависимость Молдавии от энергоресурсов России.

Однако экс-президент Молдавии Игорь Додон указал в свою очередь, что власти Молдавии прикрывают конфликтом на Украине собственные провалы в управлении страной.

С сентября оппозиционная молдавская партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и высокие цены на энергоресурсы.