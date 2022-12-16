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Киссинджер заявил, что настал момент для решения конфликта на Украине путем переговоров

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В конфликте между Россией и Украиной пришло время для проведения мирных переговоров. Об этом в статье для журнала The Spectator, запланированной к публикации на 17 декабря, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

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«Подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров», — написал он в своей колонке.

Киссинджер заявил, что по итогам переговорного процесса статус России как мировой державы не должен быть ослаблен.

«Россия вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении уже более чем 500 лет. Ее историческая роль не должна принижаться», — отметил политик.

Он предложил России либо вернуться к границам по состоянию на 24 февраля, либо провести референдумы о самоопределении на занятых ею территориях.

«Проведенные под международным контролем референдумы можно организовать на территориях, вызывающих особые споры и на протяжении веков многократно переходивших из рук в руки. Цель мирного процесса была бы двойной: подтверждение свободы Украины и определение новой международной структуры, особенно в Центральной и Восточной Европе. В конечном итоге Россия должна была бы найти свое место в таком порядке», — заявил Киссинджер.

16 декабря помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что время для проведения переговоров по ситуации на Украине еще не пришло. В связи с этим США продолжат оказывать Киеву военную помощь.

Ранее в этот день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что США и Евросоюз запрещают Киеву вести мирные переговоры с Москвой, поддерживая боевые действия до последнего украинца.

15 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года. Белый дом считает, что решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не США, подчеркнул он.

До этого, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер на законодательном уровне ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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