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Экономист оценил возможное изменение ключевой ставки ЦБ в начале 2023 года

Экономист Петроневич: снижение ключевой ставки продолжится уже в первом полугодии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Снижение ключевой ставки продолжится уже в первом полугодии, если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил «Известиям» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

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«В базовом сценарии, предполагающем сохранение цен на нефть марки Urals на уровне $60–70 за баррель, мы ожидаем возобновления цикла снижения ключевой ставки ближе к концу первого полугодия 2023 года», — заявил Петроневич.

По его словам, причиной для этого может стать резкое снижение годовых темпов инфляции существенно ниже 4% ближе к середине 2023 года.

«Падение годового прироста цен, низкая продовольственная инфляция вследствие снижения мировых цен, а также вероятное сокращение инфляционных ожиданий будут важными факторами в пользу возобновления цикла снижения ключевой ставки», — пояснил он.

Он подчеркнул, что счет текущих операций может сократиться в IV квартале до $35 млрд по сравнению с $77 млрд во II квартале, однако это всё равно выше показателей 2019–2020 годов. В случае сохранения цен на нефть в диапазоне $60–70 за баррель счет текущих операций будет сокращаться и далее, отметил Петроневич.

Кроме того, по его словам, главы Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка ожидают повышений ставок в 2023 году. Как подчеркнул Петроневич, это будет негативно сказываться на мировых экономиках.

Ранее в этот день Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Как отметил управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин в беседе с «Известиями», сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5% было ожидаемым. По его словам, основные причины повышения ставок по депозитам и удорожания кредитов, которые наблюдались в последние месяцы, не связаны с монетарной политикой регулятора.

5 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о том, что российская экономика выдержала односторонние санкции. Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.

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