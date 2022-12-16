Переправу через Каму открыли в Сарапуле

В Сарапуле (Удмуртия) открыли ледовую переправу через реку Каму. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по республике сообщает в соцсети «ВКонтакте».

Переправу разрешили эксплуатировать начиная с 16 декабря. Эксперты оценили ее максимальную грузоподъемность в 1,5 т, пишет ИА «Сусанин».

При этом паромную переправу через Каму Борок – Сарапул закрыли только 20 ноября. Решение было принято в связи с закрытием навигации по реке и погодными условиями.

13 декабря сообщалось, что в Нижегородской области открыли переправу через реку Сура в Пильнинском районе. Она связывает регион с Чувашской Республикой.