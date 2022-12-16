В США не увидели признаков поддержки Белоруссией спецоперации РФ на Украине

Вашингтон не видит, чтобы Белоруссия начала оказывать какую-либо новую поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 16 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время выступления на онлайн-брифинге ему задали вопрос о сосредоточении российских и белорусских войск в районе украинской границы. Кирби ответил, что ничего нового в этом нет, так как Белоруссия и раньше предоставляла свою территорию для размещения соединений Вооруженных сил РФ.

«Нет принципиального развития в вопросе поддержки России со стороны Белоруссии», — передает его слова «Газета.Ru».

3 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что российские и белорусские военнослужащие в совместной военной группировке проходят подготовку как единая армия.

В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где провел переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках их встречи был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

2 ноября Шойгу рассказал о том, что Москва и Минск проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Он отметил, что продолжает формироваться общее оборонное пространство. В частности, уже функционирует единая система ПВО.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.