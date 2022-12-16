Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Происшествия
ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Политика
МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой навредить отношениям двух стран
Сюжет:

В США не увидели признаков поддержки Белоруссией спецоперации РФ на Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон не видит, чтобы Белоруссия начала оказывать какую-либо новую поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 16 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если не остановимся, то это точно дойдет до третьей мировой»
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о недальновидности политики стран Запада, будущем диалога Москвы и Киева и угрозе ядерного конфликта

Во время выступления на онлайн-брифинге ему задали вопрос о сосредоточении российских и белорусских войск в районе украинской границы. Кирби ответил, что ничего нового в этом нет, так как Белоруссия и раньше предоставляла свою территорию для размещения соединений Вооруженных сил РФ.

«Нет принципиального развития в вопросе поддержки России со стороны Белоруссии», — передает его слова «Газета.Ru».

3 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что российские и белорусские военнослужащие в совместной военной группировке проходят подготовку как единая армия.

В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где провел переговоры с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В рамках их встречи был подписан протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

2 ноября Шойгу рассказал о том, что Москва и Минск проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Он отметил, что продолжает формироваться общее оборонное пространство. В частности, уже функционирует единая система ПВО.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022