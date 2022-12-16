Еще более 40 камер фиксации нарушений ПДД установят в Ростове
На дорогах Ростова-на-Дону появятся еще 42 камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает региональное правительство.
Установка камер входит в проект создания интеллектуальной транспортной системы. В нее также планируется интегрировать уже существующие комплексы фиксации.
Как уточняет RostovGazeta, интеллектуальная система направлена на повышение безопасности на дорогах. Число дорожно-транспортных происшествий с ее появлением должно снизиться.
Работа над проектом стартовала в 2020 году. Ввести систему в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024-го.
На сегодняшний день на территории Ростова-на-Дону действует около 100 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.