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В США заявили о преждевременности переговоров по Украине

Джейк Салливан заявил, что время для дипломатии по Украине еще не пришло
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Фото: РИА Новости
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Время для проведения переговоров по ситуации на Украине еще не пришло, США продолжат оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил 16 декабря помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Наша работа в том, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя, с тем чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал», — указал Салливан во время выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

По словам помощника президента США, администрация Джо Байдена для дальнейшей помощи Украине уже запросила «существенные средства» у конгресса и уверена в их выделении.

«Мы уверены, что получим мощную поддержку в этом вопросе со стороны обеих партий», — добавил он.

Ранее, 16 декабря, обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу отметил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден. По мнению журналиста, об этом свидетельствует недавнее решение Пентагона поставить Киеву системы противоракетной обороны Patriot.

Тогда же сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что США и Евросоюз (ЕС) запрещают Киеву вести мирные переговоры с Москвой, поддерживая боевые действия до последнего украинца.

15 декабря сообщалось, что сенат американского конгресса вслед за палатой представителей одобрил военный бюджет страны на 2023 финансовый год на сумму $858 млрд. На так называемое военное сдерживание России в Европе запланировано $6 млрд. Из этой суммы $800 млн будет выделено напрямую Украине в контексте продолжения Москвой специальной военной операции.

За день до этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу 2022 года. Белый дом считает, что решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, а не США, подчеркнул он.

11 декабря обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс высказал мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для США.

До этого, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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