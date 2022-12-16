Упавшие под Волгоградом части неизвестного объекта не повредили инфраструктуру

Обломки, обнаруженные в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта, не нанесли вред инфраструктуре. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила в Telegram-канале администрация района со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова.

Ранее в соцсетях появились сообщения о падении обломков неопознанных летательных объектов. Часть из них была в поле, остальные — в частном секторе.

«Части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», — говорится в сообщении администрации.

В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и спасатели.

В октябре на военном аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв из-за упавшего беспилотника.