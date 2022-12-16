В Домодедово грузчики украли из багажа пассажирки 600 тыс. рублей

Два грузчика украли 600 тыс. рублей из багажа пассажирки, вылетавшей в Киргизию из аэропорта Домодедово. Об этом 16 декабря сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Потерпевшая обнаружила пропажу по прибытии в Ош. У ее чемодана была повреждена верхняя крышка, а внутри отсутствовали денежные средства.

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и установили причастных к преступлению. Ими оказались 38-летний и 40-летний жители Московской области, осуществлявшие погрузку багажа в Домодедово.

Часть украденных средств была изъята у злоумышленников, остальные деньги они успели потратить на свои нужды.

Следственным отделом линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

11 ноября в Домодедово произошло ограбление со стрельбой, в котором участвовали семь человек. Как рассказал источник «Известиям», у прилетевших из Бишкека мужчин было похищено $4,1 млн. В настоящее время полицейские разыскивают грабителей.