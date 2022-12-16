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ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) ответила отказом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который просил организовать ему возможность обратиться к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре. Об этом 16 декабря сообщает CNN со ссылкой на источник.

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По информации телеканала, украинский лидер рассчитывал на то, что ФИФА согласится транслировать его видеообращение перед матчем. И, получив отказ, в его офисе были удивлены этому.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», — отметил собеседник телеканала.

При этом он добавил, что переговоры с ФИФА по данному вопросу всё еще продолжаются.

Это не первая попытка Киева использовать крупнейшие мировые события, как платформу для обращения к общественности украинского президента.

В частности, в середине ноября Зеленский выступил с видеообращением на саммите G20. Среди его требований, например, были вывод российских войск с территории Украины и «выплата компенсаций за нанесенный ущерб».

В октябре в ходе обращения к членам экстренно созванной G7 он заявил о необходимости изолировать РФ.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В субботу, 17 декабря, будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. В воскресенье состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции.

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