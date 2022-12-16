В США не увидели признаков подготовки наступления России на Киев

США не видят признаков подготовки наступления российских войск на Киев. Об этом заявил на брифинге 16 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — сказал он.

Кирби добавил, что Вашингтон будет пристально следить за ситуацией.

Накануне главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что российское командование проводит подготовку резервов и может развернуть новое наступление на Киев.

14 декабря высокопоставленный американский военный чиновник генерал Марк Милли призвал Украину начать переговоры до того, как страна окажется в трясине в стиле Первой мировой войны.

В конце ноября бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Уэсли Кларк отметил, что Россия может одержать промежуточную победу в спецоперации по защите Донбасса в том случае, если Украина сделает запрос на прекращение огня или перемирие.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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