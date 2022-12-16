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США анонсировали включение дополнительных систем ПВО в пакет помощи Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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В следующий пакет военной помощи Украине от США войдут дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 16 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Последует новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО», — сказал Кирби на брифинге журналистам.

По его словам, средства ПВО будут поставляться Украине до тех пор, пока «Россия не перестанет наносить ракетные удары». Раскрывать подробности нового пакета помощи, а также дату его анонса Кирби отказался.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В пакет американской военной помощи Киеву вошли средства ПВО и боеприпасы для артиллерии.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скоро Киев получит американские и немецкие танки, комплексы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные установки. Поставки ожидаются в течение ближайших месяцев.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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