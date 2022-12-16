В российском посольстве подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР Сытого

В посольстве России в Банги подтвердили, что в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом 16 декабря сообщил пресс-атташе дипмиссии Владислав Ильин.

Отмечается, что глава Русского дома получил посылку через сервис доставки DHL, которую принес домой. После того как он распечатал послание, произошел взрыв. Уточняется, что Сытый живет за пределами посольства.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», — цитирует его «РИА Новости».

Сытый получил контузию и, по сообщениям врачей, потерял много крови. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет.

Позже стало известно, что посылка со взрывным устройством, предназначавшаяся для главы Русского дома в ЦАР, была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.

МИД России осудил покушение на Сытого. В министерстве отметили, что рассчитывают на то, что в результате расследования компетентными органами ЦАР виновные в организации и совершении преступления будут установлены и наказаны.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, в свою очередь, назвал терактом покушение на Сытого.

Того же мнения придерживается и глава полиции страны Бьенвеню Зокуэ. Он также назвал покушение на Сытого терактом. По его словам, подробности инцидента выясняются. При этом в полиции сообщили, что глава Русского дома получал угрозы.

Русский дом в Банги, столице ЦАР, открылся в феврале 2022 года. В нем местных жителей знакомят с русской культурой, традициями и языком.