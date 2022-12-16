Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Происшествия
ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Политика
МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой навредить отношениям двух стран
Сюжет:

ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале 16 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет
Специальный репортаж «Известий» — о жизни Донбасса в условиях артиллерийского террора со стороны Украины

Как написал Кулемзин, в 14:12 по Кировскому району Донецка было выпущено восемь ракет из РСЗО «Град». Следующий обстрел из реактивных систем залпового огня произошел в 17:09 — по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам города было выпущено 15 ракет. В 17:38 Кулемзин написал, что по Петровскому району было выпущено еще 10 ракет из РСЗО «Град».

Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов» и накануне утром. Этот удар стал самым масштабным с 2014 года, по словам мэра города. Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, улица Набережная и район Крытого рынка.

Днем в четверг боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Помимо жилых домов повреждены здание общежития и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Также под удар попало здание Театра оперы и балета.

Как отметил в тот же день, 15 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин, последние недели стали настоящим испытанием для жителей республики из-за непрекращающихся обстрелов. Он подчеркнул, что, поставляя Украине новое вооружение, коллективный Запад поощряет террор против мирных граждан.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022