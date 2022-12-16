ВСУ в третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в своем Telegram-канале 16 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как написал Кулемзин, в 14:12 по Кировскому району Донецка было выпущено восемь ракет из РСЗО «Град». Следующий обстрел из реактивных систем залпового огня произошел в 17:09 — по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам города было выпущено 15 ракет. В 17:38 Кулемзин написал, что по Петровскому району было выпущено еще 10 ракет из РСЗО «Град».

Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов» и накануне утром. Этот удар стал самым масштабным с 2014 года, по словам мэра города. Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, улица Набережная и район Крытого рынка.

Днем в четверг боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Помимо жилых домов повреждены здание общежития и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Также под удар попало здание Театра оперы и балета.

Как отметил в тот же день, 15 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин, последние недели стали настоящим испытанием для жителей республики из-за непрекращающихся обстрелов. Он подчеркнул, что, поставляя Украине новое вооружение, коллективный Запад поощряет террор против мирных граждан.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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