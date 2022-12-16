Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Швейцария присоединяется к новым санкция Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщили 16 декабря в правительстве страны.

Согласно заявлению, Швейцария присоединяется к антироссийским санкциям в области ограничения цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты.

«Федеральный совет решил принять эти положения, приведя меры Швейцарии в соответствие с мерами ЕС. Меры вступят в силу 16 декабря», — говорится в сообщении.

Также Швейцария включила в санкции двух неназванных иранских лиц, в отношении которых ЕС 14 ноября ввел санкции за их якобы участие в разработке и поставке беспилотников в Россию. Отмечается, что они «подверглись финансовым ограничениям и ограничениям на въезд в страну». Финансовым ограничениям подверглись еще две иранские организации.

Ранее в этот день ЕС утвердил девятый пакет ограничительных мер против России. Так, сегодняшнее решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Евросоюз достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель в начале декабря.

Еще 27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции России не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, указал он.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

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