Днепропетровская область полностью обесточена. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Энергетики делают всё возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений», — написал он в своем Telegram-канале.

Резниченко пояснил, что в настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимальной подачи питания в объекты критической инфраструктуры. В первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы и котельные.

Ранее в этот день также сообщалось, что несколько регионов Украины полностью обесточены. Свет и отопление пропали в Кременчуге Полтавской области, Харькове и Кировоградской области.

16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

При этом от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах в пятницу не поступало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

В тот же день глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что в стране повреждено около девяти объектов генерации и электроподстанции.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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