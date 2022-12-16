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Китайский электромобиль Nio ET7 признан автомобилем года в Швеции

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Фото: carnewschina.com
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Модель ET7 стала лучшим автомобилем Швеции в 2022 году. С момента выхода Nio на рынок Европы в октябре текущего года китайский седан ET7 получил вначале награду в Германии, получив приз Golden Wheel, а позже, в Дании, модель завоевала титул технологического лидера года, сообщило 16 декабря издание Car News China.

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«Красивый дизайн, большое пространство, высокий комфорт в сочетании с мощной мускулатурой и хорошим ассортиментом — всё это ингредиенты, которые, несомненно, приведут к тому, что Nio ET7 приобретет много поклонников», — заявило жюри конкурса в Швеции.

Полноприводный люксовый седан на электротяге мощностью 653 л.с. сумел обойти таких грандов, как Mercedes EQS и Tesla Model Y.

Nio не только поставляет в Европу электрокары, но и строит там собственные зарядные станции, поскольку тяговый аккумулятор машины можно заменить целиком на заряженный за несколько минут. По оценке производителя, запас хода электромобиля приближается к 1 тыс. км.

К концу 2022 года марка намерена открыть 20 электрозаправок. По оценке президента Nio Цинь Лихуна, в 2023 году компания намерена построить до 120 зарядных фирменных станций в Европе, которые будут называться Nio House. Параллельно с этим китайский производитель не скрывает своих намерений завоевать рынок электрокаров США к 2025 году.

В ближайшем будущем Nio представит две новые модели для европейского рынка. Одной из них станет следующее поколение Nio ES8, которое построено на новой платформе NT2, имя второй машины пока не разглашается, но специалисты полагают, что это будет универсал Nio ET5.

22 июля стало известно, что Audi подала иск о возмещении ущерба к китайской Nio в окружной суд Мюнхена из-за того, что Nio две своих модели назвала почти также, как у известного немецкого бренда. Китайский производитель два своих электрокроссовера назвал ES6 и ES8. Хотя эти автомобили в Германии летом 2022 года официально не продавались, в Audi посчитали, что права на их товарный знак были нарушены. У немецкой компании есть линейка моделей, которая называется почти схоже: S6 и S8. Автоэксперты полагают, что иск защиты Audi в суде может быть связан с успехом Nio в деле производства электромобилей. Модели ES6 и ES8 кроме Китая официально продавались летом 2022 года только в Норвегии.

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