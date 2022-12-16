Взрослую поликлинику закрыли в Ижевске из-за низкой посещаемости

В Ижевске закрыли взрослую поликлинику клинической больницы № 6. Причиной стала низкая посещаемость, сообщила пресс-служба минздрава республики к посту в одном из Telegram-каналов.

Речь идет о поликлинике на улице Ворошилова, 115. Оказание плановой медпомощи теперь оказывают в помещении больницы по улице Труда, 1, или Ленина, 81.

«Действительно, поликлиника временно закрыта, а плановая помощь временно перенесена в поликлинику на ул. Труда или Ленина, 81. По данным ГКБ № 6, ежедневно на прием в данное медучреждение обращалось не более 10 человек», — говорится в сообщении министерства.

При этом Udm-info.ru отмечает, что на финансирование больницы № 6 в этом году было выделено 1,237 млрд рублей.

Ранее в декабре также сообщалось о закрытии нескольких роддомов в Удмуртии. По словам вице-премьера Эльвиры Пинчук, причиной стал простой коек. Всего в родильных домах есть 524 места, из них сейчас свободно 192. Это больше, чем весь коечный фонд перинатального центра.