Детские горки для катания проинспектируют в Тюмени

Власти Тюмени проверяют состояние зимних детских горок. Несанкционированные склоны будут закрыты для посетителей.

По словам заместителя главы администрации Петра Вагина, в Тюмени подготовили около 50 детских горок. На официальных объектах уже проведено обследование, горки находятся на контроле у специалистов. Об этом сообщает портал «Наш город».

В комиссионном обследовании аттракционов участвуют представители служб заказчика по благоустройству каждого округа и гостехнадзора. При заливке выката и изготовления ледовой конструкции используется питьевая вода. Кроме того, на горках должно быть обеспечено освещение в темное время суток. За безопасностью объектов в жилых дворах будут следить ТСЖ и управляющие компании. Несанкционированные горки будут закрываться.

12 декабря в Петрозаводске девятилетняя девочка пострадала при катании на тюбингах. Школьница спускалась на «ватрушке» с горки и получила перелом позвоночника.