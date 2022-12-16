Число пострадавших при ударе ВСУ по селу в ЛНР выросло примерно до 30

Число пострадавших в результате дара украинских войск по селу Лантратовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло практически до 30. Об этом сообщил 15 декабря бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник (занимал эту должность до вхождения республики в состав РФ).

Ранее в этот день украинские боевики выпустили в сторону села несколько ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате удара обрушилось одно из зданий. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Мирошник уточнил, что ракета попала в здание старой школы, в которую были эвакуированы люди.

«Данные уточняются, потому что 8 человек погибли, более 20 — фактически около 30 — человек ранены. И сколько еще может находиться под завалами, сказать очень сложно», — сообщил он в эфире «Соловьев Live».

По данным экстренных служб, в результата удара по зданию погибли 11 человек. Также по их информации около 20 пострадали, а судьба 20 остается неизвестной.

Накануне украинские боевики обстреляли Стаханов. По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ в городе повреждено 72 жилых дома, 3 детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Также есть потрадавшие.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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