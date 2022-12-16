Мороз до -37 градусов и снегопад прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют усиление морозов на территории Приморского края с 19 декабря. Температура упадет до -37 градусов.

По данным Vostokmedia, в понедельник через регион пройдет гребень антициклона. Температура воздуха будет составлять -22…-29 градусов ночью, в горных районах до -37 градусов. В дневные часы ожидается -9…-15 градусов. 20 декабря температура повысится на несколько градусов.

21 декабря Приморье окажется во власти циклона. Главный синоптик региона Борис Кубай отметил, что из двух погодных сценариев за основу принят самый неблагоприятный. Ожидается, что во Владивостоке пройдет сильный снег, ветер усилится до штормовых показателей. По всему Приморью ожидается гололедица со снежным накатом, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что в выходные в Татарстане выпадет около половины месячной нормы осадков. Регион окажется под влиянием активного юго-западного циклона.