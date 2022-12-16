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Первая партия энергооборудования из США прибыла на Украину

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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США доставили на Украину первую партию американского энергооборудования. Об этом сообщил 16 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Наша первая партия аварийного-ремонтного оборудования прибыла на Украину, чтобы помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры», — написал дипломат в Twitter.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении 50% энергоинфраструктуры Украины.

После этого агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США, Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первую партию оборудования для восстановления энергетической системы страны на сумму $13 млн.

Вместе с тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что восстановление энергосистемы Украины и бесперебойная подача электроэнергии невозможны в ближайшее время из-за нарушения систем сообщения между областями.

Уже утром 16 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Кроме того, украинские СМИ и чиновники заявили, что взрывы прогремели в ряде регионов страны. В Минобороны пока не комментировали данные сообщения.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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