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Нобелевского лауреата Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах

Нобелевского лауреата по экономике Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах
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Фото: REUTERS/TT News Agency/Christine Olsson
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Нобелевского лауреата по экономике Филипа Дибвига, получившего премию в октябре этого года за исследование банков и финансовых кризисов, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом заявили несколько его бывших студенток, сообщает 16 декабря агентство Bloomberg.

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Указывается, что в деле фигурируют обращения как минимум трех студенток. Дибвиг, в свою очередь, отрицает обвинения.

«Их жалобы варьируются от кокетливых сообщений до нежелательных поцелуев и прикосновений — обвинения, которые охватывают как минимум десятилетие. Некоторые из них произошли совсем недавно, в этом году», — говорится в публикации.

Одна из студенток — Карен Сян — выпустилась из университетской бизнес-школы Olin в 2012 году, где работал Дибвиг. По ее словам, в 2011 году профессор посадил ее к себе на колени для фото. Вскоре после этого, утверждает девушка, он начал присылать ей электронные письма, называя ее «tian mei zi» , что означает с китайского «милая» или «сахарная девочка».

Адвокат Дибвига считает, что обвинения, появившиеся после оглашения результатов Нобелевского комитета, вызывают опасения. По его мнению, жалобы могут быть мотивированы профессиональной ревностью.

Экс-глава федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также исследователи Дуглас Даймонд и Дибвиг стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 10 октября.

Отмечалось, что теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовое изъятие денег, и финансово-кредитное учреждение банкротится.

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