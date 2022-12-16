Почти 7 млн рублей отдали мошенникам за два дня жители Приамурья

За два дня жители Амурской области лишились 6,9 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает «Амурская служба новостей» со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратились граждане в возрасте от 22 до 58 лет. Злоумышленники под различными предлогами убедили 13 человек перевести собственные средства на «безопасные» счета.

Жертвами мошенников стали жители Белогорского и Тындинского округов, Октябрьского, Зейского, Шимановского, Свободненского и Магдагачинского районов, а также Благовещенска. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле женщина стала жертвой лжетрейдеров. Мошенники предложили высокий доход от инвестиций. Потерпевшая перевела на посторонние счета 1,7 млн рублей.