Набиуллина оценила отток валютных средств населения за рубеж

Ситуация с оттоком валютных средств населения за рубеж не беспокоит Банк России. Об том глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, 16 декабря, на пресс-конференции.

«Мы не считаем необходимым принимать какие-то специальные меры в связи с этим», — сказала она.

Набиуллина отметила, что возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет происходить по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической и в ценовой стабильности, передает RT.

«Поэтому наша задача именно обеспечить ценовую стабильность, возвращение инфляции к цели в 4%, когда у людей будет меньше оснований беспокоиться, что их рублевые сбережения могут быть съедены инфляцией», — отметила глава ЦБ РФ.

Также Набиуллина отметила, что Центробанк выступает за то, чтобы программы ипотеки от застройщиков были уменьшены, а впоследствии совсем завершены, передает НСН.

Она указала, что возврат ипотечных кредитов от застройщика является большой проблемой для людей, так как в некоторых случаях они могут остаться даже должны банку при продаже этого жилья.

Ранее, 15 декабря, зампред правления финансово-кредитной организации Анатолий Попов сообщил, что Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.