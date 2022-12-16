«Укрэнерго» объявило ЧС из-за потери свыше 50 процентов потребления энергетической системы

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в стране из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы. Об этом 16 декабря сообщает «Страна.ua».

Ссылаясь на заявление «Укрэнерго», издание в своем Telegram-канале сообщило, что потеря более половины объединенной энергосистемы Украины произошла в результате массированных ракетных ударов. Режим ЧС начал действовать в стране с 9:00 (10:00 по мск) 16 декабря.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях. Глава украинского минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на востоке и юге Украины повреждены объекты энергетики.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «колоссальных разрушениях» энергетической системе в результате ракетных ударов. Город был полностью обесточен. Свет и отопление, по данным СМИ, также пропали в Кременчуге Полтавской области и Кировоградской области. Кроме того, о перебоях в электроснабжении сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на Украине вводятся аварийные отключения электричества.

Позднее Галущенко рассказал, что по всей стране было повреждено около девяти объектов генерации. По его словам, также были повреждены электроподстанции, что ограничило работу атомных станций.

При этом от Минобороны РФ никаких комментариев относительно инцидентов на Украине или возможных ударах 16 декабря не поступало.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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