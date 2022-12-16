ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата в Катаре, так как Международная федерация футбола (ФИФА) 16 декабря отклонила соответствующую просьбу.

Как заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции, футбольное поле — это не место для политических акций и протестов.

При этом, по данным телеканала CNN, переговоры между офисом украинского лидера и Международной федерацией футбола по данной теме всё еще продолжаются.

Как указал источник СМИ, офис президента Украины предполагал, что их лидер обратится к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. При этом было неясно, будет ли трансляция выступления Зеленского вестись в записи или в прямом эфире.

Отказу ФИФА в Киеве удивились. Там заявили, что ожидали от ФИФА того, что организация «будет использовать свою платформу во благо», пишет «Спорт-Экспресс».

Финал чемпионата мира Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Ранее Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события, вне зависимости от их тематики, для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

Так, 12 декабря президент Украины в ходе своего выступления перед лидерами стран G7 отметил, что мир на территории Украины может наступить благодаря трем шагам. Украине, по его словам, должны продолжать предоставлять Украине современное вооружение и оказывать финансовую и энергетическую поддержку. Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.

19 ноября Зеленский в онлайн-формате выступил на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Там он заявил, что Москва стремится к переговорам с Киевом для «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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