Новую врачебную амбулаторию откроют в отдаленном селе в Якутии

Новая врачебная амбулатория откроется в селе Улах-Аан Хангаласского района Якутии. На строительство модульного объекта направили около 10 млн рублей.

Работы ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения. По данным ИА SakhaNews, установка конструкции здания завершилась к началу декабря. Площадь амбулатории составляет 144 кв. м. В учреждении предусмотрены кабинеты для приема пациентов, дневной стационар, процедурная и прививочная комнаты.

На текущий момент ведется оснащение амбулатории медицинским оборудованием и мебелью. Штат учреждения полностью укомплектован, принимать пациентов будут врач, фельдшер и акушерка. При необходимости узкие специалисты приедут в отдаленное село из Хангаласской районной больницы.

Своевременную медицинскую помощь смогут получать свыше 1 тыс. человек.