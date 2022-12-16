Эксперты Росводоканала и национального ЖКХ поделились «золотыми правилами» абонента

В рамках дискуссии на тему «Жилищная грамотность: как оптимизировать расходы на ЖКУ». Коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов, директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет», руководитель комиссии ЖКХ Общественного совета Минстроя Ирина Булгакова, заместитель директора Ассоциации региональных расчетных центров России Галина Добрынина поделились основными правилами потребителей коммунальных услуг.

Основные рекомендации:

Устанавливайте приборы учета. При отсутствии приборов учета, оплата начисляется по нормативу, а не за фактический расход. Своевременно передавайте показания счетчиков. Передача показаний приборов сегодня возможна несколькими способами. Активно внедряются «умные счетчики», которые в автоматическом режиме снимают и передают показания в ресурсоснабжающую организацию. Своевременно оплачивайте счета. Оплата за ресурсы до 10 числа следующего месяца — это залог отсутствия пени для абонентов и основа культуры потребления. Узнайте условия программы субсидирования. Для населения предусмотрено субсидирование, а также программы прямых и косвенных льгот. Например, субсидии назначаются, когда коммунальные платежи составляют больше 30% от дохода жильцов. Экономьте воду. Проверьте исправность вашей сантехники, можно оборудовать квартиру рычаговым смесителем в ванной комнате, установить двухкнопочный механизм на унитаз, разделяющий объем спускаемой воды и аэратор. На бытовом уровне - использовать струю воды меньше обычного, принимать душ вместо ванной, выключать воду при чистке зубов и бритье. Избегайте мошенников. Многие жильцы сталкиваются с мошенниками, которые самостоятельно устанавливают приборы учета, призывают осуществлять поверку счетчиков. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, при установке и поверке счетчиков уточните в управляющей компании, обслуживающей дом, или в ресурсоснабжающей организации перечень рекомендованных организаций, предоставляющих услугу на законных основаниях. Убедитесь в законном подключении к сетям. Еще одно правило, применимое как для юридических лиц, так и для частных домовладений — обязательное подтверждение законности подключения к коммунальным сетям. Например, при покупке дома новый владелец может не знать о том, что объект был самовольно подключен к сетям. Законодательство регламентирует условия предоставления коммунального ресурса, и в случае несанкционированного потребления к нарушителю применяются штрафные санкции.

«Вопросы жилищной грамотности — важная просветительская инициатива, и наша задача как крупнейшего оператора водоснабжения и водоотведения - повышать уровень осведомленности абонентов о работе системы ЖКХ, прививая культуру бережного потребления воды», — подчеркнул коммерческий директор УК «Росводоканал» Александр Запруднов.