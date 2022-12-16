Новый храм Тихвинской иконы Богородицы построят в Рязани

В поселке Никуличи в Рязани построят храм Тихвинской иконы Богородицы. По данным епархии, проект новой церкви уже утвержден.

Храм на 200 прихожан будет возведен на улице Пронской. Рядом с церковью планируется строительство здания, где разместятся воскресная школа и библиотека. Об этом пишет 62INFO.ru.

Высота храма составит 25 м. При проектировании были учтены традиции новгородских храмов XIV–XV веков.

Ранее сообщалось, что воскресную школу построят рядом с новым храмом в подмосковном Подольске. Для этих целей министерство имущественных отношений региона выделило участок площадью 0,27 га.