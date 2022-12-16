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Названы победители премии «Самый ОК» 2022 года

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Фото: ok.ru
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Ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире собственного онлайн-шоу «ОК на связи!» подвели итоги пятой премии лучшего контента «Самый ОК». Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года.

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года — «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».

Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша»: он посвящен жизни четырех друзей — лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.

Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Результаты премии «Самый ОК»*:

«Фильм года»:

  • «Сердце пармы» 43%
  • «Многоэтажка» 20%
  • «Молодой человек» 15%
  • «Аманат» 10%
  • «Ника» 9%

«Хит года»:

  • ANNA ASTI «По барам» 25%
  • ALEKS ATAMAN и FINIK «Снежинки» 22%
  • Artik & Asti «Гармония» 19%
  • Kamazz «Как ты там» 17%
  • Ольга Серябкина «Бывшие» 15%

«Сериал года»:

  • «Тетя Марта» 33%
  • «Триггер 2» 27%
  • «Нулевой пациент» 17%
  • «Жиза» 14%
  • «Оффлайн» 6%

«Шоу года»:

  • «Голос. Дети» 24%
  • «Импровизация» 23%
  • «Песни от всей души» 22%
  • «Ты супер!» 18%
  • «Битва поколений» 9%

«Блог года»:

  • «Оскар и Плюша» 43%
  • «Просто с Марией» 18%
  • «Неугомонная» 15%
  • «Популярная наука» 13%
  • «Варламов» 8%

Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. В этом году в премию вернулась номинация «Блог года».

*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений

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