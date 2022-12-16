Названы победители премии «Самый ОК» 2022 года
Ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире собственного онлайн-шоу «ОК на связи!» подвели итоги пятой премии лучшего контента «Самый ОК». Победителей выбирали путем народного голосования в пяти номинациях: фильм, сериал, шоу, хит и блог 2022 года.
В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года — «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».
Хитом года пользователи выбрали песню «По барам» певицы ANNA ASTI. Среди блогов ОК лучшим признан «Оскар и Плюша»: он посвящен жизни четырех друзей — лабрадоров Оскара и Джонни, кошек Плюши и Нюши. Блог появился только в этом году, но за короткое время стал фаворитом аудитории. Тема животных входит в топ самых популярных категорий в ОК.
Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за десять дней посетили более 300 тысяч пользователей. Голосование за звание лучшего длилось с 5 по 15 декабря — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Результаты премии «Самый ОК»*:
«Фильм года»:
- «Сердце пармы» 43%
- «Многоэтажка» 20%
- «Молодой человек» 15%
- «Аманат» 10%
- «Ника» 9%
«Хит года»:
- ANNA ASTI «По барам» 25%
- ALEKS ATAMAN и FINIK «Снежинки» 22%
- Artik & Asti «Гармония» 19%
- Kamazz «Как ты там» 17%
- Ольга Серябкина «Бывшие» 15%
«Сериал года»:
- «Тетя Марта» 33%
- «Триггер 2» 27%
- «Нулевой пациент» 17%
- «Жиза» 14%
- «Оффлайн» 6%
«Шоу года»:
- «Голос. Дети» 24%
- «Импровизация» 23%
- «Песни от всей души» 22%
- «Ты супер!» 18%
- «Битва поколений» 9%
«Блог года»:
- «Оскар и Плюша» 43%
- «Просто с Марией» 18%
- «Неугомонная» 15%
- «Популярная наука» 13%
- «Варламов» 8%
Лауреаты премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.
Одноклассники в пятый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней участвуют самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. В этом году в премию вернулась номинация «Блог года».
*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений